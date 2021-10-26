Стало известно, кто будет судьёй от России на чемпионате мира по художественной гимнастике

Виктория Аникина представит российское судейство на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония). Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».
40-летняя Аникина является судьёй международной категории, а также заслуженным тренером России. В её активе имеется золото чемпионата мира и Европы, победы на международных турнирах.
Чемпионат мира пройдёт с 27 по 31 октября. В состав сборной России на турнир включены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва (групповые упражнения).
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова объявила, что ЧМ по художественной гимнастике не покажут в России, и назвала причину.
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