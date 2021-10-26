На 100-м году жизни скончался заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Алексей Кузьмин
Поделиться
На 100-м году жизни скончался заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Алексей Кузьмин, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кузьмин более 40 лет проработал в спортивной школе олимпийского резерва по лёгкой атлетике в Московской области, 35 из них – её директором. Он подготовил 10 мастеров спорта СССР, 14 мастеров спорта России и шесть мастеров спорта международного класса. В 1960 году Кузьмину было присвоено звание заслуженного тренера РСФСР.
Отметим, что Алексей Данилович – участник Курской битвы, ветеран Великой Отечественной войны, в ходе военных действий он дважды был тяжело ранен, его боевой путь отмечен двумя боевыми орденами и 22 медалями.
Комментарии
- 26 октября 2021
-
18:34
-
17:52
-
16:40
-
15:40
-
14:56
-
14:26
-
13:29
-
12:51
-
12:41
-
12:30
-
12:22
-
12:18
-
12:14
-
12:06
-
10:48
-
09:30
-
09:23
-
08:47
-
08:10
-
02:33
-
00:33
- 25 октября 2021
-
23:42
-
20:43
-
20:08
-
18:23
-
18:15
-
17:14
-
14:32
-
14:02
-
13:37
-
13:24
-
13:17
-
12:37
-
12:27
-
10:57
Партнерский контент