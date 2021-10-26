На 100-м году жизни скончался заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Алексей Кузьмин

На 100-м году жизни скончался заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Алексей Кузьмин, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кузьмин более 40 лет проработал в спортивной школе олимпийского резерва по лёгкой атлетике в Московской области, 35 из них – её директором. Он подготовил 10 мастеров спорта СССР, 14 мастеров спорта России и шесть мастеров спорта международного класса. В 1960 году Кузьмину было присвоено звание заслуженного тренера РСФСР.

Отметим, что Алексей Данилович – участник Курской битвы, ветеран Великой Отечественной войны, в ходе военных действий он дважды был тяжело ранен, его боевой путь отмечен двумя боевыми орденами и 22 медалями.