«Мне их откровенно жалко». Яна Батыршина — о снятии Болгарии с групповых упражнений на ЧМ

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о снятии сборной Болгарии с групповых упражнений на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).
«На мой взгляд, это несчастный случай. Лаура Траатс получила травму, и только поэтому сборная Болгарии была вынуждена сняться. К сожалению, такое случается. Обидно, что болгарки, насколько я понимаю, банально не взяли в Японию запасную и потому не могут сделать рокировку. Обычно запасных всегда берут с собой на всякий случай. Здесь, видимо, помешали прилететь проблемы с визами — время сейчас непростое. Конечно, для команды очень обидно вот так приехать на турнир и фактически отбыть ни с чем. Мне их откровенно жалко. Даже речи не идёт о том, что они просто решили воспользоваться шансом отдохнуть. Это реально сильная сборная и один из главных фаворитов ЧМ. Они горели желанием вновь кинуть перчатку России», — цитирует Батыршину RT.
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