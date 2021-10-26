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Синхронистка Алла Шишкина стала ведущей шоу «Модный приговор»

Синхронистка Алла Шишкина стала ведущей шоу «Модный приговор»
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, синхронистка Алла Шишкина станет новой ведущей шоу «Модный приговор» на Первом канале. Об этом Шишкина объявила в «Инстаграме».

«Дорогие друзья! Завтра состоится мой дебют в качестве ведущей. Для меня это было большим приключением и большой радостью. Я получила от этих съёмок истинное удовольствие. Мне будет очень важно ваше мнение. Напишите мне, как вам программа?» — написала Шишкина в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Аллы Шишкиной.

32-летняя Шишкина заявила о завершении профессиональной карьеры после Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Шишкина — трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира и 6-кратная чемпионка Европы.

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