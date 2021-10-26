Антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушении кодекса ВАДА

Отдел независимой разведки и расследований (I&I) Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) опубликовал отчёт о расследовании дела, связанного с нарушениями Антидопингового агентства Украины (НАДЦУ) кодекса ВАДА.
Расследование под кодовым названием «Операция «Геркулес», начатое в 2019 году, установило, что украинское агентство, в частности, информировало спортсменов о грядущем допинг-контроле. Утверждается, что с 2012 года НАДЦУ проводит необоснованный заблаговременный сбор образцов без исключительных на то обстоятельств.
«Операция «Геркулес» имеет убедительные и подтверждённые доказательства того, что представители НАДЦУ связывались со спортсменами через их тренеров и просили их явиться за день до тестирования. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что НАДЦУ зачастую использовало эту практику перед важными международными соревнованиями», — говорится в заявлении директора I&I Гюнтера Янгера.
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