Яна Батыршина отреагировала на то, что ЧМ по художественной гимнастике не покажут в России

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала непоказ мирового первенства 2021 года на российском телевидении. Ранее об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

Новость по теме Ирина Винер-Усманова объявила, что ЧМ по художественной гимнастике не покажут в России

«Я до последнего надеялась, что «Матч ТВ» заключит контракт на показ чемпионата мира. Сегодня был последний день, когда всё можно было решить, но… Конечно, это камень в наш огород, потому что я сама работаю на «Матч ТВ». Мне обидно, что так вышло. Надеюсь, есть на это причина, а не просто потому, что не захотели показать выступление наших девочек на чемпионате мира. Официального ответа от руководства пока не получила. Отказываюсь верить, что контракт не был заключен из-за низких рейтингов или отсутствия интереса к художественной гимнастике.

Все из нашего мира художественной гимнастики уже обсудили эту новость. Большого выбора теперь нет, но лично я буду смотреть соревнования на официальном YouTube-канале Международной федерации гимнастики. Но там тоже не в полном объёме показ — только финалы. Других надёжных вариантов просмотра чемпионата мира я не знаю», — цитирует Батыршину Metaratings.