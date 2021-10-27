Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Яна Батыршина тремя словами описала Дину и Арину Авериных

Яна Батыршина тремя словами описала Дину и Арину Авериных
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина поделилась мнением о российских гимнастках Дине и Арине Авериных. По словам Батыршиной, Аверины — яркие, воздушные и лёгкие спортсменки.

«Я видела выступления Дины и Арины в Москве на Olympico Cup. У меня сложилось такое впечатление, что они отдыхали не десять дней после Токио, а два месяца. Настолько яркие, воздушные, лёгкие.

Хочется, чтобы они на таком же позитиве выступили и в Китакюсю (на чемпионате мира. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, они чувствуют, что все их поддерживают. Да, Ашрам не будет, но не стоит говорить, что ЧМ стал неинтересен. Во всех видах много достойных спортсменок, которые будут бороться с нами за медали. Все остальные сильнейшие приехали в Японию», — приводят слова Батыршиной «Известия».

Новость по теме
В сборной Болгарии назвали причину снятия с групповых упражнений на чемпионате мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021