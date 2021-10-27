Яна Батыршина тремя словами описала Дину и Арину Авериных

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина поделилась мнением о российских гимнастках Дине и Арине Авериных. По словам Батыршиной, Аверины — яркие, воздушные и лёгкие спортсменки.

«Я видела выступления Дины и Арины в Москве на Olympico Cup. У меня сложилось такое впечатление, что они отдыхали не десять дней после Токио, а два месяца. Настолько яркие, воздушные, лёгкие.

Хочется, чтобы они на таком же позитиве выступили и в Китакюсю (на чемпионате мира. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, они чувствуют, что все их поддерживают. Да, Ашрам не будет, но не стоит говорить, что ЧМ стал неинтересен. Во всех видах много достойных спортсменок, которые будут бороться с нами за медали. Все остальные сильнейшие приехали в Японию», — приводят слова Батыршиной «Известия».

