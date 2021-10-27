Призёр Олимпиады в Сочи по конькобежному спорту Шихова завершила карьеру

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в командной гонке, бронзовый призёр чемпионата мира в классическом многоборье 2013 года Екатерина Шихова объявила о завершении профессиональных выступлений.



«Было очевидно, что пропускать предолимпийский сезон — достаточно серьёзная вещь. Нужно ведь иметь соревновательную практику и при этом быть совершенно здоровым для того, чтобы конкурировать на хорошем уровне уже в сезоне олимпийском. А я в прошлом октябре переболела коронавирусом и достаточно тяжело восстанавливалась. Понимала, что моя форма далека от того уровня, который позволял бы мне участвовать в этапах Кубка мира, и в итоге тот сезон пропустила из-за болезни.



Когда начала новый сезон, пришло осознание, что как и все люди, которые переболели коронавирусом, ощущаю на себе последствия. Была низкая работоспособность, мне было сложно работать на высокой скорости. Я пыталась войти в режим, но у меня не получалось. На льду многие моменты не получались, были проблемы со сном. Я не чувствовала себя здоровой на все 100%. В такой ситуации невозможно показывать высокие результаты. Нужно было решить для себя, чего я хочу и что реально достичь на Олимпийских играх. Поэтому, взвесив всё это, решила завершить карьеру», — цитирует Шихову «Матч ТВ».



Помимо бронзовых медалей Олимпиады и чемпионата мира, Екатерина может похвастать золотой, серебряной и двумя бронзовыми медалями чемпионата Европы.