В РУСАДА отреагировали на подозрения ВАДА в адрес Антидопингового агентства Украины

Исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал новость, что Антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушении кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Украинскому антидопинговому центру хочется пожелать стойкости. Всемирное агентство запоздало демонстрирует международную полицейскую беспристрастность на их примере после череды реакционных действий в отношении РУСАДА. К сожалению, это не имеет ничего общего с мерами антидопингового правопорядка. Схема примитивна: информатор — доклад — СМИ. Скоро такая связка когнитивно станет безразлична для мирового спорта.
Янгеру (главе департамента расследований ВАДА Гюнтеру Янгеру. — Прим. «Чемпионата») стоит придумать что-то иное, больше обращать внимание на качество материала и информаторов, да и вообще поменять гештальт. Украинцам желаю в ближайшее время провести внутреннеt расследование и выработать прочную правовую стратегию защиты», — приводит слова Буханова «Матч ТВ».
- 27 октября 2021
-
09:57
-
09:22
-
09:00
-
08:50
-
07:34
- 26 октября 2021
-
23:24
-
22:55
-
21:04
-
18:34
-
17:52
-
16:40
-
15:40
-
14:56
-
14:26
-
13:29
-
12:51
-
12:41
-
12:30
-
12:22
-
12:18
-
12:14
-
12:06
-
10:48
-
09:30
-
09:23
-
08:47
-
08:10
-
02:33
-
00:33
- 25 октября 2021
-
23:42
-
20:43
-
20:08
-
18:23
-
18:15
-
17:14