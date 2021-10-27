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В РУСАДА отреагировали на подозрения ВАДА в адрес Антидопингового агентства Украины

В РУСАДА отреагировали на подозрения ВАДА в адрес Антидопингового агентства Украины
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Исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал новость, что Антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушении кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Украинскому антидопинговому центру хочется пожелать стойкости. Всемирное агентство запоздало демонстрирует международную полицейскую беспристрастность на их примере после череды реакционных действий в отношении РУСАДА. К сожалению, это не имеет ничего общего с мерами антидопингового правопорядка. Схема примитивна: информатор — доклад — СМИ. Скоро такая связка когнитивно станет безразлична для мирового спорта.

Янгеру (главе департамента расследований ВАДА Гюнтеру Янгеру. — Прим. «Чемпионата») стоит придумать что-то иное, больше обращать внимание на качество материала и информаторов, да и вообще поменять гештальт. Украинцам желаю в ближайшее время провести внутреннеt расследование и выработать прочную правовую стратегию защиты», — приводит слова Буханова «Матч ТВ».

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