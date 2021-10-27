Том Брэди выкупил у болельщика мяч, которым сделал 600-й в карьере пас на тачдаун

Игрок клуба североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди выкупил у болельщика мяч, которым он сделал 600-й в карьере пас на тачдаун. Об этом сообщает ESPN.
Игрок, оформивший этот самый тачдаун, не знал о его значимости для Брэди, поэтому попросту подарил мяч одному из фанатов в первом ряду стадиона. Легендарный футболист разыскал фаната и заключил очень выгодную для него сделку.
За мяч болельщик получил: 1 биткойн (около $ 61 тыс.), три набора подписанной формы «Тампы», два абонемента на ближайшие два сезона NFL и $ 1000 на покупки в официальном фаншопе клуба.
44-летний Том Брэди – играющая легенда американского футбола. Уроженец Калифорнии является семикратным победителем Супербоула и пятикратным MVP Супербоула.
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