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Том Брэди выкупил у болельщика мяч, которым сделал 600-й в карьере пас на тачдаун

Том Брэди выкупил у болельщика мяч, которым сделал 600-й в карьере пас на тачдаун
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Игрок клуба североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди выкупил у болельщика мяч, которым он сделал 600-й в карьере пас на тачдаун. Об этом сообщает ESPN.

Игрок, оформивший этот самый тачдаун, не знал о его значимости для Брэди, поэтому попросту подарил мяч одному из фанатов в первом ряду стадиона. Легендарный футболист разыскал фаната и заключил очень выгодную для него сделку.

За мяч болельщик получил: 1 биткойн (около $ 61 тыс.), три набора подписанной формы «Тампы», два абонемента на ближайшие два сезона NFL и $ 1000 на покупки в официальном фаншопе клуба.

44-летний Том Брэди – играющая легенда американского футбола. Уроженец Калифорнии является семикратным победителем Супербоула и пятикратным MVP Супербоула.

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