«Меня наружу выворачивает». Батыршина — об «испанской» мужской художественной гимнастике

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина поделилась мнением о мужской художественной гимнастике, где существует два направления: японское и испанское.
«В мужской художественной гимнастике есть два направления: японское и испанское. Японское застала даже я. Оно больше похоже на акробатику. У них маленькие обручи, булавы, они выступают в трико. Всё по-мужски, по-силовому, по-настоящему. По этой дисциплине проводятся чемпионаты мира. Да, законодателями мод являются японцы, но и у нас есть свой чемпион мира — Александр Буклов.
А вот про испанское направление тёплых слов сказать не могу. Честно, меня выворачивает наружу, когда я это вижу. Меня все ругают, что я нетолерантна, но не могу на это смотреть. Когда мужчины выходят все в стразах, в женских облегающих костюмах, делают женские элементы… Мне становится плохо. Знаю, что в России развивается японское направление. Это правильно, ничего плохого в этом не вижу. Только не испанское. Пожалуйста», — приводит слова Батыршиной «Спорт-Экспресс».
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