Сёстры Аверины с первых мест вышли в финалы ЧМ в упражнениях с обручем и с мячом

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины вышли в финалы чемпионата мира в упражнениях с обручем и с мячом. Турнир проходит в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.

В квалификации в упражнениях с мячом результат Дины Авериной составил 28,875 балла, Арины — 28,550 балла, и это лучшие показатели. В квалификации в упражнениях с обручем Дина также стала лучшей (27,850 балла), а Арина, заработавшая 27,150 балла, — третьей, уступив белоруске Алине Горносько, на счету которой 27,250 балла.

Также сёстры Аверины захватили лидерство в квалификации в личном многоборье после двух снарядов: у Дины 56,725 балла, у Арины 55,700 балла. Горносько идёт третьей, у неё 54,475 балла.

Сегодня, 27 октября, состоятся финалы в упражнениях с обручем и с мячом. Завтра, 28 октября, состоится квалификация в упражнениях с лентой и булавами, по итогам которой определятся не только участницы финалов на этих снарядах, но и финалистки в личном многоборье.

