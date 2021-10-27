Сёстры Аверины с первых мест вышли в финалы ЧМ в упражнениях с обручем и с мячом

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины вышли в финалы чемпионата мира в упражнениях с обручем и с мячом. Турнир проходит в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.
В квалификации в упражнениях с мячом результат Дины Авериной составил 28,875 балла, Арины — 28,550 балла, и это лучшие показатели. В квалификации в упражнениях с обручем Дина также стала лучшей (27,850 балла), а Арина, заработавшая 27,150 балла, — третьей, уступив белоруске Алине Горносько, на счету которой 27,250 балла.
Также сёстры Аверины захватили лидерство в квалификации в личном многоборье после двух снарядов: у Дины 56,725 балла, у Арины 55,700 балла. Горносько идёт третьей, у неё 54,475 балла.
Сегодня, 27 октября, состоятся финалы в упражнениях с обручем и с мячом. Завтра, 28 октября, состоится квалификация в упражнениях с лентой и булавами, по итогам которой определятся не только участницы финалов на этих снарядах, но и финалистки в личном многоборье.
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