Арина Аверина потеряла обруч в финале чемпионата мира в Японии. Фото

Российская гимнастка Арина Аверина, которая вышла в финал в упражнениях с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония), потеряла предмет во время своего выступления. Спортсменка получила 24,950 балла и в настоящий момент располагается на третьем месте в протоколе.

Фото: Скриншот «Матч ТВ»

Фото: Скриншот «Матч ТВ»

На момент публикации новости Арину Аверину опережают две спортсменки: белоруска Алина Горносько и итальянка Милена Бальдассарри. Осталось выступить трём гимнасткам, в том числе Дине Авериной.

Напомним, ранее сёстры Аверины захватили лидерство в квалификации в личном многоборье после двух снарядов: у Дины 56,725 балла, у Арины 55,700 балла. Горносько идёт третьей, у неё 54,475 балла.

Чемпионат мира закончится 31 октября.