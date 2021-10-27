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Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧМ, Арина уронила предмет

Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧМ, Арина уронила предмет
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Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате мира, который проходит в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября. Она показала результат 27,750 балла.

Серебро завоевала белоруска Алина Горносько, у которой 25,950 балла. Бронза досталась итальянке Софии Раффаэли (25,850 балла). Другая россиянка Арина Аверина уронила обруч и с результатом 24,950 оказалась на шестом месте.

ЧМ по художественной гимнастике. Китакюсю (Япония). Упражнения с обручем. Финал

1. Дина Аверина (Россия) — 27,750 балла
2. Алина Горносько (Беларусь) — 25,950
3. София Раффаэли (Италия) — 25,850
...6. Арина Аверина (Россия) — 24,950.

Художественная гимнастика. ЧМ-2021. Китакюсю, Япония
Индивидуальные упражнения. Обруч
27 октября 2021, среда. 13:15 МСК
Окончено
1
Дина Аверина
Россия
27.750
2
Алина Горносько
Беларусь
25.950
3
София Раффаэлли
Италия
25.850

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию чемпионата мира в Китакюсю.

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