Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
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Российская гимнастка Дина Аверина, выиграв очередную золотую медаль мирового первенства в Китакюсю (Япония), стала 15-кратной чемпионкой мира. За один лишь сегодняшний день 23-летняя спортсменка выиграла две медали высшего достоинства — в соревнованиях с обручем и
Помимо 15 золотых медалей чемпионатов мира, Аверина за свою уже 10-летнюю профессиональную карьеру стала 10-кратной чемпионкой Европы и серебряным призёром Олимпийских игр в Токио.
В соревнованиях с обручем Дина получила от судей оценку 27,750 балла, почти на два балла опередив ближайшую преследовательницу в лице Алины Горносько из Беларуси.
В соревнованиях с мячом Аверина стала первой, получив 29.125 балла. Серебро досталось родной сестре Дины — Арине Авериной.
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