Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
Комментарии

Российская гимнастка Дина Аверина, выиграв очередную золотую медаль мирового первенства в Китакюсю (Япония), стала 15-кратной чемпионкой мира. За один лишь сегодняшний день 23-летняя спортсменка выиграла две медали высшего достоинства — в соревнованиях с обручем и

Помимо 15 золотых медалей чемпионатов мира, Аверина за свою уже 10-летнюю профессиональную карьеру стала 10-кратной чемпионкой Европы и серебряным призёром Олимпийских игр в Токио.

В соревнованиях с обручем Дина получила от судей оценку 27,750 балла, почти на два балла опередив ближайшую преследовательницу в лице Алины Горносько из Беларуси.

В соревнованиях с мячом Аверина стала первой, получив 29.125 балла. Серебро досталось родной сестре Дины — Арине Авериной.

Дина Аверина взорвала чемпионат мира в Японии! Два выхода — два золота Дина Аверина взорвала чемпионат мира в Японии! Два выхода — два золота
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021