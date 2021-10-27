Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с мячом на ЧМ, Арина взяла серебро
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Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом на чемпионате мира, который проходит в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября. Она показала результат 29,125 балла.
Серебро завоевала другая россиянка Арина Аверина, у которой 27,675 балла. Бронза досталась белоруске Алине Горносько (27,300 балла).
ЧМ по художественной гимнастике. Китакюсю (Япония). Упражнения с мячом. Финал
1. Дина Аверина (Россия) — 29,125 балла
2. Арина Аверина (Россия) — 27,675
3. Алина Горносько (Беларусь) — 27,300
Художественная гимнастика. ЧМ-2021. Китакюсю, Япония
Индивидуальные упражнения. Мяч
27 октября 2021, среда. 13:57 МСК
Окончено
1
Дина Аверина
Россия
29.125
2
Арина Аверина
Россия
27.675
3
Алина Горносько
Беларусь
27.300
Ранее Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на чемпионате мира. Арина Аверина уронила предмет и осталась шестой.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию чемпионата мира в Китакюсю.
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