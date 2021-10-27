Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с мячом на ЧМ, Арина взяла серебро

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом на чемпионате мира, который проходит в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября. Она показала результат 29,125 балла.

Серебро завоевала другая россиянка Арина Аверина, у которой 27,675 балла. Бронза досталась белоруске Алине Горносько (27,300 балла).

ЧМ по художественной гимнастике. Китакюсю (Япония). Упражнения с мячом. Финал

1. Дина Аверина (Россия) — 29,125 балла

2. Арина Аверина (Россия) — 27,675

3. Алина Горносько (Беларусь) — 27,300

Ранее Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на чемпионате мира. Арина Аверина уронила предмет и осталась шестой.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию чемпионата мира в Китакюсю.