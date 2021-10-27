Дина Аверина прокомментировала две золотые медали в первый день чемпионата мира

Российская гимнастка Дина Аверина прокомментировала две золотые медали, завоёванные в первый день чемпионата мира в Китакюсю (Япония). Аверина победила в упражнениях с обручем и с мячом и стала 15-кратной чемпионкой мира.

«Для меня сейчас тяжело физически и морально, так как чемпионат мира и Олимпийские игры проходят в один год. Такого в моей карьере никогда не было, это два старта, где надо выкладываться на сто процентов. В принципе, сегодняшним днём я довольна, довольна и Ирина Александровна (Винер-Усманова. — Прим. «Чемпионата»), и это самое главное. Но у нас впереди ещё много дней и выступлений, будем работать дальше и стараться.

Спасибо большое всем нашим болельщикам, которые не спали. И зрителям на трибунах, здесь такая поддержка, которую мы не ощущали очень давно. Спасибо Ирине Александровне, которая нас настраивает и выводит, а также Юлии Владимировне (Барсуковой. — Прим. «Чемпионата»), которая тоже приехала сюда как наш тренер. Вместе мы команда и пока справляемся. Вера Николаевна (Шаталина. — Прим. «Чемпионата») тоже в нашей команде, просто она с нами не полетела», — цитирует спортсменку ТАСС.