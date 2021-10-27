Ирина Винер-Усманова прокомментировала две золотые медали Дины Авериной на ЧМ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова прокомментировала две золотые медали россиянки Дины Авериной, завоёванные в первый день чемпионата мира в Китакюсю (Япония). Спортсменка победила в упражнениях с обручем и с мячом и стала 15-кратной чемпионкой мира.

«Девочки выступили хорошо! Дина победила и получила наивысшую оценку, которой никогда не было на чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах. Дина доказала, что на сегодняшний день она лучшая в мире. Большое спасибо нашим болельщикам! Мы чувствуем их поддержку», — рассказала Ирина Винер-Усманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Арина Аверина в упражнениях с обручем стала шестой, уронив предмет, а в упражнениях с мячом завоевала серебро.