Дина Аверина назвала свою главную соперницу

Российская гимнастка Дина Аверина заявила, что главной соперницей считает саму себя. Сегодня, 27 октября, спортсменка завоевала две золотые медали в первый день чемпионата мира в Китакюсю (Япония), победив в упражнениях с обручем и с мячом.

«Что касается моих соперниц, то я никогда не смотрю на их выступления, потому что главной соперницей являюсь я сама, и мне надо перебороть себя. Не кого-то другого, а именно себя, и это самое сложное. Ирина Александровна (Винер-Усманова. — Прим. «Чемпионата») этому учит, и мы стараемся.

Сложными были первый и сегодняшний дни. Но я стараюсь не думать, что мы в Японии с такой разницей во времени. У нас сейчас вечер, и я так живу, не думая, какое время суток сейчас в Москве. Но нам всем сейчас непросто, почти все находятся в равных условиях», — приводит слова Авериной ТАСС.