Ирина Винер-Усманова оценила судейство на ЧМ, где Дина Аверина взяла две золотые медали

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова оценила судейство в первый день чемпионата мира в Китакюсю (Япония). Дина Аверина завоевала две золотые медали, победив в упражнениях с обручем и с мячом.
На Олимпиаде-2020 в Токио Дина Аверина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, в связи с чем Винер-Усманова не раз заявляла, что её подопечную засудили.
«Опасений за результат не было бы и на Олимпийских играх, если бы не наша Кузьмина (глава технического комитета Международной федерации гимнастики Наталья Кузьмина. — Прим. «Чемпионата»). Я не представляла, чтобы российский специалист может так судить Россию.
Если честно, то выступили нормально, потому что судили независимые арбитры, которых не было раньше, поэтому и такая оценка у Дины Авериной — 29,125 (в упражнении с мячом. — Прим. «Чемпионата»). Её не было никогда — ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.
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