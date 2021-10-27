Ирина Винер-Усманова оценила судейство на ЧМ, где Дина Аверина взяла две золотые медали

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова оценила судейство в первый день чемпионата мира в Китакюсю (Япония). Дина Аверина завоевала две золотые медали, победив в упражнениях с обручем и с мячом.

На Олимпиаде-2020 в Токио Дина Аверина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, в связи с чем Винер-Усманова не раз заявляла, что её подопечную засудили.

«Опасений за результат не было бы и на Олимпийских играх, если бы не наша Кузьмина (глава технического комитета Международной федерации гимнастики Наталья Кузьмина. — Прим. «Чемпионата»). Я не представляла, чтобы российский специалист может так судить Россию.

Если честно, то выступили нормально, потому что судили независимые арбитры, которых не было раньше, поэтому и такая оценка у Дины Авериной — 29,125 (в упражнении с мячом. — Прим. «Чемпионата»). Её не было никогда — ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.