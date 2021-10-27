Арина Аверина, уронившая обруч в финале чемпионата мира, прокомментировала ошибку

Российская гимнастка Арина Аверина прокомментировала инцидент с потерей обруча в финале чемпионата мира в Китакюсю (Япония). Спортсменка заняла лишь шестое место в упражнениях с обручем, победу одержала её сестра Дина Аверина. В упражнениях с мячом Арина завоевала серебро, золото вновь досталось Дине.

«Сегодня я допустила грубую ошибку в упражнении с обручем, поэтому и оказалась вне медальной тройки. С мячом всё получилось куда лучше, и я стала второй. Можно ли списать ошибки на сложности с акклиматизацией? Нет, все спортсменки находятся здесь в одинаковых условиях», — приводит слова Арины Авериной ТАСС.

Завтра, 28 октября, спортсменки закончат квалификацию в личном многоборье, после чего выступят в финалах в упражнениях с лентой и с булавами.