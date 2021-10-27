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Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова в адрес Арины Авериной, которая не улыбалась

Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова в адрес Арины Авериной, которая не улыбалась
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова подчеркнула, что спортсменкам необходимо улыбаться и быть более раскрепощёнными. Ранее Винер-Усманова отчитала Арину Аверину после выступления гимнастки в упражнениях с мячом на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

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«Арина не улыбалась, когда махала людям ручкой. Надо при этом иметь на лице улыбку, а она была такая собранная, скованная, поэтому я её попросила быть более раскрепощённой. Что касается упражнений, то там всё было хорошо — она улыбалась.

После выступлений надо немного выдохнуть. Девочки просто забыли, что такое выступать со зрителями, общаться и улыбаться», — приводит слова Винер-Усмановой «Матч ТВ».

Арина Аверина, потеряв обруч, заняла лишь шестое место в упражнениях с этим предметом, победу одержала её сестра Дина Аверина. В упражнениях с мячом Арина завоевала серебро, золото вновь досталось Дине.

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