Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова в адрес Арины Авериной, которая не улыбалась

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова подчеркнула, что спортсменкам необходимо улыбаться и быть более раскрепощёнными. Ранее Винер-Усманова отчитала Арину Аверину после выступления гимнастки в упражнениях с мячом на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).
«Арина не улыбалась, когда махала людям ручкой. Надо при этом иметь на лице улыбку, а она была такая собранная, скованная, поэтому я её попросила быть более раскрепощённой. Что касается упражнений, то там всё было хорошо — она улыбалась.
После выступлений надо немного выдохнуть. Девочки просто забыли, что такое выступать со зрителями, общаться и улыбаться», — приводит слова Винер-Усмановой «Матч ТВ».
Арина Аверина, потеряв обруч, заняла лишь шестое место в упражнениях с этим предметом, победу одержала её сестра Дина Аверина. В упражнениях с мячом Арина завоевала серебро, золото вновь досталось Дине.
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