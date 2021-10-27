Старейший гандбольный клуб России может прекратить своё существование из-за банкротства

Краснодарский СКИФ — старейший гандбольный клуб России, ведущий свою историю с 1962 года, может сняться с национального чемпионата среди команд Суперлиги из-за банкротства. Более того, клуб может прекратить своё существование.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против» со ссылкой на официальное обращение генерального директора СКИФа Юрия Садовского к президенту Федерации гандбола России Сергею Шишкарёву.

По словам Садовского, у клуба имеется задолженность в размере более 10 млн рублей за аренду спортивных помещений, расходы, связанные с участием в чемпионате, зарплаты и налоги. При этом вчера, 26 октября, пресс-служба клуба сообщила, что игроки команды отказались от двухразовых тренировок из-за систематических задержек в зарплате.

Отмечается, что обращение клуба к Министерству спорта Краснодарского края результатов не дало.