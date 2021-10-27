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Владимир Путин обратился к Дине Авериной, завоевавшей две золотые медали на ЧМ

Владимир Путин обратился к Дине Авериной, завоевавшей две золотые медали на ЧМ
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Президент России Владимир Путин отреагировал на две золотые медали россиянки Дины Авериной, завоёванные в первый день чемпионата мира по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония). Спортсменка победила в упражнениях с обручем и с мячом и стала 15-кратной чемпионкой мира.

«Рад поздравить Вас с двойным триумфом в Японии. Вы красиво открыли «золотой» счёт нашей команды, одержали убедительные победы в упражнениях с обручем и мячом, стали 15-кратной чемпионкой мира. Молодец! Желаю Вам удачи и вдохновения для новых спортивных успехов», — цитирует Путина сайт Кремля.

Арина Аверина в упражнениях с обручем стала шестой, уронив предмет, а в упражнениях с мячом завоевала серебро.

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