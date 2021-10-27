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World Athletics выдала нейтральный статус ещё трём российским легкоатлетам

World Athletics выдала нейтральный статус ещё трём российским легкоатлетам
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Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) удовлетворила заявки ещё трёх российских спортсменов на выдачу нейтрального статуса, сообщается на официальном сайте организации.

К участию в международных соревнованиях допущены марафонец Степан Киселёв, бегунья на 3000 метров Анна Минуллина и специализирующийся в беге на дистанциях 800 и 1500 метров Владислав Подзвездов.

Таким образом, в международных турнирах могут принимать участие 150 российских спортсменов, пять заявок было отклонено. При этом до конца 2021 года участие в соревнованиях могут принимать не более 10 российских легкоатлетов из числа тех, кто получил нейтральный статус.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене вошла в число 10 претенденток на звание лучшей легкоатлетки мира в 2021 году по версии World Athletics.

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