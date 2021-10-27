Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион Никита Нагорный рассказал о своих доходах

Олимпийский чемпион Никита Нагорный рассказал о своих доходах
Комментарии

Олимпийский чемпион Никита Нагорный ответил, сколько денег приносит спортивная гимнастика.

«Если учитывать все призовые на протяжении жизни, то, конечно, набольшее количество денег мне принесла гимнастика. Допустим, за Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро мы с супругой купили трёхкомнатную квартиру в Красногорске плюс автомобиль. За эти Олимпийские игры пока что ничего не потратили, но до них мы построили дом. Собственно, тоже за деньги, которые я заработал на спорте.

Скажу так: если ты выступаешь на соревнованиях, не завоёвываешь медали, числишься в сборной, то тяжело жить. У нас ребята покупают однокомнатную квартиру в ипотеку, которую выплачивают 3-4 года. По сути, всё становление в карьере. Гимнастика не приносит много денег. Если ты выступаешь, побеждаешь, есть призовые, благодаря которым ты можешь нормально жить.

Рекламные контракты, конечно, существуют, но не всегда компании заинтересованы в сотрудничестве со всеми спортсменами. Нужно быть востребованным человеком не только в спорте, чтобы заинтересовать компании. В нашем виде спорта ездить на соревнования получается нечасто, допустим, чтобы бренд попадал на телевизионные площадки. Поэтому у нас у в федерации есть генеральный спонсор, с логотипом которого мы выступаем на всех неолимпийских соревнованиях. При этом есть ещё 4-5 мест, куда можно крепить другие логотипы. Сейчас третий год пошёл, как я являюсь амбассадором adidas. Что касается каких-то других направлений, у нас были предложения, компании, которые являлись партнёрами и спонсорами Олимпийских игр, но после того, как у нас отняли флаг, они отказались сотрудничать. Сейчас гимнастикой начали интересоваться, думаю, у спортсменов будущее будет лучше, чем наше настоящее», — сказал Нагорный на YouTube-канале Forbes.

Новость по теме
Гимнаст Никита Нагорный рассказал, как относится к сексу во время соревнований
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021