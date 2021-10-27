Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Байлз, Осака и Серена Уильямс стали номинантами премии People Choice Awards 2021

Байлз, Осака и Серена Уильямс стали номинантами премии People Choice Awards 2021
Комментарии

Стали известны номинанты ежегодной премии People Choice Awards 2021. В категорию «Спортсмены, изменившие правила игры» вошло восемь номинантов.

В их числе четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, четырёхкратная чемпионка ТБШ японка Наоми Осака, американская футболистка Алекс Морган, олимпийская чемпионка Токио — 2020 американская гимнастка Суниса Ли, автогонщик Бабба Уоллес, первый действующий игрок НХЛ, сделавший каминг-аут, Карл Нассиб и игрок клуба Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити» Патрик Махоумс.

Голосование стартовало сегодня, 27 октября, и продлится до 17 ноября. Принять в нём участие можно здесь. Церемония вручения премий состоится 7 декабря.

Симона Байлз доказала, что она героиня. Вышла на финал и завоевала медаль Олимпиады Симона Байлз доказала, что она героиня. Вышла на финал и завоевала медаль Олимпиады
«Стало только хуже». Острая реакция на снятие богатейшей спортсменки мира с «Ролан Гаррос» «Стало только хуже». Острая реакция на снятие богатейшей спортсменки мира с «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021