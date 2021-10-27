Байлз, Осака и Серена Уильямс стали номинантами премии People Choice Awards 2021

Стали известны номинанты ежегодной премии People Choice Awards 2021. В категорию «Спортсмены, изменившие правила игры» вошло восемь номинантов.

В их числе четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, четырёхкратная чемпионка ТБШ японка Наоми Осака, американская футболистка Алекс Морган, олимпийская чемпионка Токио — 2020 американская гимнастка Суниса Ли, автогонщик Бабба Уоллес, первый действующий игрок НХЛ, сделавший каминг-аут, Карл Нассиб и игрок клуба Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити» Патрик Махоумс.

Голосование стартовало сегодня, 27 октября, и продлится до 17 ноября. Принять в нём участие можно здесь. Церемония вручения премий состоится 7 декабря.