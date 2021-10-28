Яна Батыршина прокомментировала две золотые медали Дины Авериной в первый день ЧМ

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала две золотые медали россиянки Дины Авериной, завоёванные в первый день чемпионата мира в Китакюсю (Япония). Спортсменка победила в упражнениях с обручем и с мячом и стала 15-кратной чемпионкой мира.

«Выступление Дины — это просто феноменально! Она стала 15-кратной чемпионкой мира. Это второй результат в истории, впереди только Евгения Канаева, у которой 17 золотых наград, но она уже завершила карьеру. На чемпионате будут разыграны ещё три комплекта медалей, и если Дина выиграет все три, то она станет первой в истории 18-кратной чемпионкой, либо сравняется с Канаевой. Это будет просто феноменальным результатом.

С учётом того, что Евгения является двукратной олимпийской чемпионкой, то у Дины есть шанс приблизиться к ней на расстояние вытянутой руки. Это потрясающе. В первый день чемпионата всё прошло так, будто не было этого сложного сезона, не было скандала на Олимпиаде. Она просто вышла и выступила. У меня нет слов, я в диком восторге», — цитирует Батыршину Metaratings.