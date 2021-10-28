Ангелина Мельникова: телеграмма от Путина — самое приятное поздравление

Российская гимнастка Ангелина Мельникова ответила на вопрос, от кого помимо родных и близких было наиболее приятно принять поздравления с победой на чемпионате мира. Спортсменка одержала победу в личном многоборье, а также взяла бронзу в опорном прыжке и серебро в вольных упражнениях.

«Наверное, телеграмма от президента — самое приятное поздравление», — приводят слова Мельниковой «Известия».

Также она объяснила, почему не считала себя фаворитом турнира.

«Изначально себя фаворитом не чувствовала. Во-первых, не знала, насколько сильный состав участников приедет на чемпионат мира. Во-вторых, моя форма была не совсем хорошей, так как был всего месяц на подготовку. Но получилось так, что в форму я вошла уже непосредственно в Японии. И, можно сказать, набрала достаточно хорошую форму, поэтому получилось так удачно выступить», — добавила Ангелина.