Ангелина Мельникова: телеграмма от Путина — самое приятное поздравление

Российская гимнастка Ангелина Мельникова ответила на вопрос, от кого помимо родных и близких было наиболее приятно принять поздравления с победой на чемпионате мира. Спортсменка одержала победу в личном многоборье, а также взяла бронзу в опорном прыжке и серебро в вольных упражнениях.
«Наверное, телеграмма от президента — самое приятное поздравление», — приводят слова Мельниковой «Известия».
Также она объяснила, почему не считала себя фаворитом турнира.
«Изначально себя фаворитом не чувствовала. Во-первых, не знала, насколько сильный состав участников приедет на чемпионат мира. Во-вторых, моя форма была не совсем хорошей, так как был всего месяц на подготовку. Но получилось так, что в форму я вошла уже непосредственно в Японии. И, можно сказать, набрала достаточно хорошую форму, поэтому получилось так удачно выступить», — добавила Ангелина.
- 28 октября 2021
-
09:07
-
09:00
-
08:00
-
07:36
-
07:32
- 27 октября 2021
-
23:49
-
22:54
-
21:49
-
19:11
-
18:54
-
18:35
-
18:18
-
18:04
-
16:32
-
16:15
-
15:59
-
15:56
-
15:39
-
15:37
-
15:36
-
15:23
-
14:47
-
14:47
-
14:44
-
14:40
-
14:15
-
14:03
-
14:01
-
13:53
-
13:42
-
11:58
-
11:57
-
11:50
-
11:45
-
11:11