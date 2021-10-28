Горячкина с ничьей стартовала в мужской сетке турнира Grand Swiss

В Риге (Латвия) стартовал мужской шахматный турнир Grand Swiss, единственной девушкой на котором станет россиянка Александра Горячкина. В первом туре недавняя участница мужского суперфинала чемпионата России сыграла вничью с перуанцем Хорхе Кори.
В других матчах Grand Swiss россиянин Кирилл Алексеенко белыми фигурами обыграл украинца Кирилла Шевченко, Владислав Артемьев белыми победил аргентинца Алана Пичота, Александр Предке чёрными — соотечественника Михаила Антипова, Павел Понкратов белыми — другого россиянина Вадима Звягинцева. Максим Чигаев проиграл черными фигурами второму номеру мирового рейтинга американцу Фабиано Каруане, Максим Матлаков чёрными — хорвату Анте Бркичу, Алексей Сарана чёрными — латвийцу Артуру Нейкшансу.
Ещё 12 партий завершились ничейными результатами. Турнир завершится 7 ноября.
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