Главный тренер США разобрал инцидент с шорт-трекисткой Просвирновой, сбитой американкой

Главный тренер сборной США по шорт-треку Стивен Гоф прокомментировал инцидент, который случился во время эстафеты на первом этапе Кубка мира в Пекине (Китай). Напомним, американская спортсменка Корин Стоддард врезалась в россиянку Софью Просвирнову.

«Как и София, я рассматриваю эту ситуацию как случайное столкновение спортсменов во внутренней части трассы. Когда участвующие в забеге команды разделяются на дорожке, это увеличивает риск такого столкновения, поскольку конькобежцы на разных этапах эстафеты больше не синхронизированы (кто-то отдыхает, кто-то разбегается перед сменой).

Здесь спортсменка из США готовилась выйти на дорожку через один круг, а София отдыхала и должна была вернуться в гонку через 2,5 круга. Бегуны, находящиеся внутри, обычно следят за своим товарищем по команде, который двигается по дорожке, и сосредоточивают внимание на нем.

То же самое произошло в субботу в полуфинале со сборной Италии. Другая гонщица столкнулась с Арианной Фонтаной, и она не смогла выйти на финишную смену. Я не помню, какая ещё страна участвовала в том столкновении. Но это показывает, что, когда есть 12-16 спортсменок, которые двигаются внутри круга, такое может случиться. Это всего лишь означает, что такие столкновения, хотя и прискорбны, но не являются редкостью», — цитирует Гофа Inoprosport.