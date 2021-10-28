Сёстры Аверины с первых двух мест вышли в финал личного многоборья на чемпионате мира

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины показали лучшие результаты в квалификации личного многоборья на чемпионате мира, который проходит в Китакюсю (Япония). По итогам четырёх упражнений протокол возглавила Дина Аверина, на счету которой 85,175 балла. Второе место заняла Арина, заработавшая 83,650 балла. На третьей строчке расположилась представительница Беларуси Алина Горносько (81,675 балла).

Также сёстры Аверины вышли в финалы ЧМ на отдельных снарядах, а именно в упражнениях с булавами и с лентой. Эти финалы состоятся сегодня, 28 октября.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира 2021 года. Китакюсю, Япония. Расписание оставшихся соревнований

28 октября — лента, булавы.

29 октября — групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав)

30 октября — личное многоборье.

31 октября — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).