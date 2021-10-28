Винер-Усманова — Д. Авериной: опять эти негодяи воркуют
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова осталась недовольной тем, что судьи очень долго выставляли оценки Дине Авериной в финале упражнения с булавами на чемпионате мира, который проходит в Китакюсю (Япония).
«Смотри, что творится. Опять они там сидят и воркуют, да? Опять эти негодяи воркуют», — с такой фразой обратилась Винер-Усманова к спортсменке во время выставления оценок.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира 2021 года. Китакюсю, Япония. Расписание оставшихся соревнований
28 октября — лента, булавы.
29 октября — групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав)
30 октября — личное многоборье.
31 октября — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).
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