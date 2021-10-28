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Винер-Усманова подала протест на оценки Дины Авериной в упражнениях с лентой. Он отклонён

Винер-Усманова подала протест на оценки Дины Авериной в упражнениях с лентой. Он отклонён
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова осталась недовольна оценками судей за выступление Дины Авериной в соревнованиях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

Тренером был подан протест, который уже через несколько минут назад был отклонён. Аверина заработала 23,900 балла и стала второй, проиграв белоруске Алине Горносько всего 0,050 балла. Бронзовая медаль досталась родной сестре Дины Арине Авериной.

Напомним, вчера, 27 октября, Дина Аверина завоевала два золота: в упражнениях с обручем и с мячом. Арина Аверина в упражнениях с мячом взяла серебро, а в упражнениях с обручем стала шестой, после того как уронила предмет. Сегодня, 28 октября, Дина завоевала золото в упражнениях с булавами, Арина — серебро.

ЧМ по художественной гимнастике 2021. Аверины проиграли ленту! Что за оценки опять?! LIVE ЧМ по художественной гимнастике 2021. Аверины проиграли ленту! Что за оценки опять?! LIVE
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