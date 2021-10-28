Винер-Усманова подала протест на оценки Дины Авериной в упражнениях с лентой. Он отклонён

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова осталась недовольна оценками судей за выступление Дины Авериной в соревнованиях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).
Тренером был подан протест, который уже через несколько минут назад был отклонён. Аверина заработала 23,900 балла и стала второй, проиграв белоруске Алине Горносько всего 0,050 балла. Бронзовая медаль досталась родной сестре Дины Арине Авериной.
Напомним, вчера, 27 октября, Дина Аверина завоевала два золота: в упражнениях с обручем и с мячом. Арина Аверина в упражнениях с мячом взяла серебро, а в упражнениях с обручем стала шестой, после того как уронила предмет. Сегодня, 28 октября, Дина завоевала золото в упражнениях с булавами, Арина — серебро.
- 28 октября 2021
-
15:26
-
15:20
-
15:17
-
15:16
-
15:11
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:43
-
14:40
-
14:39
-
13:56
-
13:41
-
12:00
-
11:02
-
10:06
-
09:07
-
09:00
-
08:00
-
07:36
-
07:32
- 27 октября 2021
-
23:49
-
22:54
-
21:49
-
19:11
-
18:54
-
18:35
-
18:18
-
18:04
-
16:32
-
16:15
-
15:59
-
15:56
-
15:39
-
15:37