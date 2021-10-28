Журова — о серебре Дины Авериной: надеюсь, результат не собьёт с толку. Многоборье важнее

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала серебро Дины Авериной в упражнениях с лентой на чемпионате мира. Россиянка уступила золотую медаль представительнице Беларуси Алине Горносько.

«Это спорт, конкуренция. Надеюсь, этот результат не собьёт девчонок с толку. Мы держим кулачки за многоборье, это важнее. Сейчас надо собраться, не обращать внимание, идти дальше и в многоборье выигрывать. Главное — ничего не уронить!» — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, на оценки Дины Авериной был подан протест, его отклонили.



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29 октября — групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав)

30 октября — личное многоборье.

31 октября — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).