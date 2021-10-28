Лаленкова и Фаткулина выиграли чемпионат России по конькобежному спорту

В подмосковной Коломне продолжается чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Сегодня прошли забеги на 500 и 3000 метров.



Чемпионкой России на дистанции 500 метров стала Ольга Фаткулина, которая показала время 37,53 секунды. Второе место заняла Дарья Качанова (37,98), третьей стала Ангелина Голикова (38,03).



Чемпионат России. Женщины. Коломна. 500 метров



1. Ольга Фаткулина — 37,53 секунды

2. Дарья Качанова — 37,98

3. Ангелина Голикова — 38,03.



На дистанции 3000 метров победу одержала Евгения Лаленкова — её время 4 минуты 4,78 секунды. Второй стала Елена Сохрякова (4.13,93), третьей — Елена Еранина (4.16,39).



Чемпионат России. Женщины. Коломна. 3000 метров



1. Евгения Лаленкова — 4.04,78 минуты

2. Елена Сохрякова — 4.13,93

3. Елена Еранина — 4.16,39.