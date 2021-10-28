Винер-Усманова: у Дины Авериной сегодня должно было быть два золота

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова прокомментировала судейство на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).
«У Дины сегодня должно было быть два золота. Её с утра уже на балл опустили – в упражнениях с лентой», — сказала Винер-Усманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, в соревнованиях с лентой россиянка Дина Аверина получила 23,900 балла — этот результат позволил ей рассчитывать лишь на серебряную медаль — золото досталось белоруске Алине Горносько (23,950 балла). На оценки судей подали протест, его отклонили.
Таким образом, Дина Аверина не смогла завоевать четвёртое золото на ЧМ в Китакюсю. До этого она победила в упражнениях с обручем, с мячом и с булавами.
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