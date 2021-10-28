Видео: выступление Авериной в упражнениях с лентой, за которое Дина завоевала серебро

В «Твиттере» появилось видео, в котором показано выступление российской гимнастки Дины Авериной в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Россиянка заработала 23,900 балла, проиграв белоруске Алине Горносько (23,950), и завоевала серебро. После выступления на оценки Авериной был подан протест, но судьи отклонили его.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» телеканала «Матч ТВ».

Таким образом, Дина Аверина не смогла завоевать четвёртое золото на чемпионате мира в Китакюсю. До этого она победила в упражнениях с обручем, с мячом и с булавами. Её сестра Арина Аверина завоевала на чемпионате два серебра и бронзу.