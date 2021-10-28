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Капранова: согласна с Винер-Усмановой — у Дины Авериной лучшая лента, должна была выиграть

Капранова: согласна с Винер-Усмановой — у Дины Авериной лучшая лента, должна была выиграть
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Десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова прокомментировала результаты Дины и Арины Авериной в упражнениях с лентой на чемпионате мира. Спортсменки завоевали золото и серебро, уступив белоруске Алине Горносько.

«Девчонки молодцы! Конечно, мы на них надеялись и верили. После Олимпиады поехали на чемпионат мира, и пока им удаётся показывать очень хороший результат. Почему пока? Мы ждём многоборья.

Что касается серебра Дины Авериной, то согласна с Ириной Александровной (Винер-Усмановой. — Прим. «Чемпионата»), Дина должна была выиграть. Лента у неё сложная, красивая и самая лучшая на сегодняшний день», — сказала Капранова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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