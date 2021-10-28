Кудрявцева — о силе Авериных: скорее, конкуренты становятся лучше, чем останавливаемся мы

13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева прокомментировала результаты Дины и Арины Авериной во второй день чемпионата мира. В упражнениях с булавами спортсменки завоевали золото и серебро, с лентой — серебро и бронзу.

«Была очень рада, золото – всегда приятно. Гордимся нашими гимнастками, они отдают всё своё здоровье и силы, чтобы принести золото России. Что касается серебра и судейства, то мне тяжело об этом судить – я не совсем ориентируюсь по новым правилам и не видела выступление. Знаю, что вся тройка достаточно чисто выполнила ленту, была борьба – неприятно, что не удалось выиграть, но это должно быть толчком вперёд, чтобы выигрывать.

Есть ощущение, что у Авериных нет большого преимущества? Я всегда выступала за сборную России, наши девочки – самые сильные, у них лучшие постановки. Но у судей немного другое мнение, обидно, что полностью это не оценивают. Насколько это спортивная история? Девочки из других сборных становятся лучше. Мы тоже. Но вот Горносько набирает опыт, она давно на высоком уровне. Скорее, конкуренты становятся лучше, чем останавливаемся мы», — сказала Кудрявцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.