Российский бизнесмен Алишер Усманов стал единственным кандидатом на выборах главы Международной федерации фехтования (FIE).
Ранее Федерация фехтования России на очередной срок выдвинула Усманова кандидатом в президенты Международной федерации фехтования (FIE). Он возглавляет FIE с 2008 года, в 2012 и 2016 годах был переизбран.
Выборный конгресс Международной федерации фехтования пройдёт 27 ноября в Лозанне (Швейцария). 18 октября завершился срок выдвижения национальными федерациями кандидатов на руководящие посты в FIE.
Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов 18 октября заявил, что выборы на этот пост в FIE с большей долей вероятности будут безальтернативными.
Отметим, в декабре 2019 года Усманов был принят в Зал славы отечественного фехтования.
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