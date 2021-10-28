Усманов стал единственным кандидатом на выборах главы Международной федерации фехтования

Российский бизнесмен Алишер Усманов стал единственным кандидатом на выборах главы Международной федерации фехтования (FIE).

Ранее Федерация фехтования России на очередной срок выдвинула Усманова кандидатом в президенты Международной федерации фехтования (FIE). Он возглавляет FIE с 2008 года, в 2012 и 2016 годах был переизбран.

Выборный конгресс Международной федерации фехтования пройдёт 27 ноября в Лозанне (Швейцария). 18 октября завершился срок выдвижения национальными федерациями кандидатов на руководящие посты в FIE.

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов 18 октября заявил, что выборы на этот пост в FIE с большей долей вероятности будут безальтернативными.

Отметим, в декабре 2019 года Усманов был принят в Зал славы отечественного фехтования.