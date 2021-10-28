Кузьмина покинет пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики

Глава технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталья Кузьмина покинет свой пост в декабре 2021 года, сообщает «РИА Новости».

«Нынешний срок полномочий всех избранных должностных лиц в FIG заканчивается в конце декабря 2021 года», — приводит слова руководства FIG «РИА Новости».

Ранее технический комитет, возглавляемый Кузьминой, не выявил предвзятости и нарушений в работе арбитров на Олимпийских играх в Токио (Япония), где после судейского скандала россиянка Дина Аверина завоевала серебро в многоборье, а её сестра Арина Аверина стала четвёртой.

Напомним, сегодня, 28 октября, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова обрушилась с критикой на главу технического комитета Международной федерации гимнастики Наталью Кузьмину после того, как Дина Аверина завоевала серебро в упражнениях с лентой на чемпионате мира, проиграв белоруске Алине Горносько.

На оценки Дины Авериной был подан протест, но его отклонили.