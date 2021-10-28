Батыршина — о результатах Авериной: для меня, однозначно, Дина и чемпионка мира в ленте

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала серебряную медаль россиянки Дины Авериной в упражнениях с лентой. Также Батыршина высказалась о выступлении Арины Авериной на текущем чемпионате мира.

«Дина Аверина — 16-кратная чемпионка мира. Феноменальный результат! Арина выиграла серебро в упражнении с булавами. Умницы! Для меня, однозначно, Дина и чемпионка мира в ленте. Блестящее выступление, придраться не к чему. Завтра очень важный день, абсолютное первенство. Желаю нашим сестричкам завоевать заслуженные медали», — написала Батыршина у себя в «сториз» «Инстаграма».

Сегодня, 28 октября, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова обрушилась с критикой на главу технического комитета Международной федерации гимнастики Наталью Кузьмину после того, как Дина Аверина завоевала серебро в упражнениях с лентой на чемпионате мира, проиграв белоруске Алине Горносько.

Напомним, на оценки Дины Авериной был подан протест, но его отклонили.