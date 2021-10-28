Батыршина — о результатах Авериной: для меня, однозначно, Дина и чемпионка мира в ленте

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала серебряную медаль россиянки Дины Авериной в упражнениях с лентой. Также Батыршина высказалась о выступлении Арины Авериной на текущем чемпионате мира.
«Дина Аверина — 16-кратная чемпионка мира. Феноменальный результат! Арина выиграла серебро в упражнении с булавами. Умницы! Для меня, однозначно, Дина и чемпионка мира в ленте. Блестящее выступление, придраться не к чему. Завтра очень важный день, абсолютное первенство. Желаю нашим сестричкам завоевать заслуженные медали», — написала Батыршина у себя в «сториз» «Инстаграма».
Сегодня, 28 октября, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова обрушилась с критикой на главу технического комитета Международной федерации гимнастики Наталью Кузьмину после того, как Дина Аверина завоевала серебро в упражнениях с лентой на чемпионате мира, проиграв белоруске Алине Горносько.
Напомним, на оценки Дины Авериной был подан протест, но его отклонили.
- 28 октября 2021
-
20:09
-
19:46
-
19:31
-
18:58
-
18:18
-
16:49
-
16:22
-
16:11
-
15:50
-
15:26
-
15:20
-
15:17
-
15:16
-
15:11
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:43
-
14:40
-
14:39
-
13:56
-
13:41
-
12:00
-
11:02
-
10:06
-
09:07
-
09:00
-
08:00
-
07:36
-
07:32
- 27 октября 2021
-
23:49
-
22:54
-
21:49
-
19:11
-
18:54