Путин — Д. Авериной: вы вновь продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство

Президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с завоеванием золотой медали чемпионата мира по художественной гимнастике 2021 года в Китакюсю (Япония) в упражнениях с булавами.
«Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почёта в упражнениях с булавами. Такой впечатляющий успех – большая, заслуженная награда за Ваше трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу. Желаю Вам всего наилучшего», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Накануне Дина Аверина завоевала золотые медали в упражнениях с обручем и мячом. Состоявшийся сегодня, 28 октября, финал в упражнениях с лентой вновь, как и на Олимпиаде в Токио, завершился судейским скандалом, в результате которого сёстры Аверины уступили золото белоруске Алине Горносько.
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