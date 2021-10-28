Александра Солдатова отреагировала на серебро Дины Авериной в упражнениях с лентой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова высказала мнение о серебре Дины Авериной в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).
Дина Аверина уступила 0,05 балла белоруске Алине Горносько. Российская сторона подала протест, но он был отклонён судьями. Ранее Дина стала победительницей в упражнениях с обручем, мячом и булавами.
«Судейство? Не буду врать, я далека от этого, мне сложно знать всё наверняка, что там происходит. Думаю, Ирине Александровне виднее, потому что она находится там. Но я смотрела квалификации и финалы, поэтому могу сказать, что наши девочки — огромные молодцы, всё очень хорошо выполнили. Честно, не ожидала, что будет второе место в ленте, потому что все привыкли к тому, что когда наши девочки делают всё чисто, то это железно золотая медаль. И, конечно, было неожиданно видеть отрыв в 0,05 балла.
Дальнейшая карьера Авериных? В любом случае девочки будут смотреть по состоянию здоровья, чтобы всё было не во вред. Думаю, если здоровье позволит, они с удовольствием продолжат», — приводит слова Солдатовой «РИА Новости».
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