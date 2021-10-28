Юлия Ефимова рассказала, когда определится с продолжением карьеры

Трёхкратный призёр Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова рассказала, когда примет решение о завершении или продолжении карьеры.

Ефимова осталась без медалей на Олимпиаде-2020, а на этапе Кубка мира в Казани на дистанции 200 м брассом уступила соотечественнице Виталине Симоновой.

«После Олимпиады сначала было совсем тяжело, потом чуть-чуть отошла. Ощущение — ни туда ни сюда. И не отдохнула, и не восстановилась. Всё, что я планирую, по каким-то причинам не получается. Сейчас взяла такой перерыв, решила плыть по течению. Планировать что-то бесполезно: до этого я не планировала выступать на чемпионате мира на короткой воде, но планировала выступить на всех этапах Кубка мира, но два этапа сорвались. Возможно, сейчас выступлю ещё на двух стартах, чтобы понять, стоит ли мне оставаться в спорте или нет», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».