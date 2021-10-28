«Это нереально, но это правда». Алина Горносько — о золоте ЧМ в упражнении с лентой

Белорусская спортсменка Алина Горносько прокомментировала победу в упражнении с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Горносько стала первой нероссиянкой за восемь лет, выигравшей индивидуальный титул чемпионки мира по художественной гимнастике. Предыдущее достижение принадлежит украинке Анне Ризатдиновой, которая в 2013 году завоевала золото в упражнении с обручем.
Белорусские гимнастки не поднимались на высшую ступень пьедестала почёта чемпионатов мира с 1996 года, когда Лариса Лукьяненко первенствовала со скакалкой. Упражнение с лентой белорусские гимнастки не выигрывали никогда.
При этом за несколько недель до чемпионата мира Горносько сдала положительный тест на COVID-19.
«Это нереально, но это правда. Я более чем счастлива. Знаю, какой большой путь я прошла ради достижения этого результата. Расплакалась на пьедестале? Это были слёзы счастья», — приводит слова Горносько пресс-служба FIG.
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