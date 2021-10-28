Анастасия Салос — о бронзе ЧМ в упражнении с булавами: для меня это исполнившаяся мечта

Белорусская гимнастка Анастасия Салос прокомментировала завоевание бронзовой медали в упражнении с булавами на чемпионате мира в Японии. Для Салос это первая личная медаль чемпионатов мира.
«Для меня это исполнившаяся мечта. Хотела бы сказать большое спасибо моим тренерам и всем, кто поддерживал меня по всему миру. Думаю, что мои друзья из Беларуси и белорусский народ очень счастливы. Сегодня мы выиграли две медали – мою бронзу и титул чемпионки мира у Алины Горносько. Теперь я буду увереннее и сильнее, зная, что у меня есть собственная медаль в финале. Это поможет мне поверить в себя», — приводит слова Салос пресс-служба FIG.
Напомним, Горносько в борьбе за золото в упражнении с лентой на 0,05 балла опередила россиянку Дину Аверину. При этом протест России был отклонён.
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