«Синара» и «Тюмень» провели вторые матчи основного раунда Лиги чемпионов

Российские клубы провели матчи второго круга основного раунда Лиги чемпионов. «Синара» уступила португальской «Бенфике» со счётом 1:5. Накануне российский клуб обыграл словацкий «Лученец» – 3:0.
«Тюмень» в своей группе сыграла вничью с казахстанским «Кайратом» – 3:3. В первом туре российская команда обыграла итальянский «Пезаро» – 3:2.
Напомним, оба российских клуба идут по отборочному Пути «А». Это означает, что для выхода в элитный раунд необходимо занять в своей группе одно из трёх первых мест.
30 октября «Тюмень» сыграет с чешским клубом «Плзень», а «Синара» — с бельгийской командой «Халле-Гооик».
Мини-футбол. Лига чемпионов. Основной раунд. Путь «А»
Группа 1. Второй тур
«Синара» (Россия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:5
Голы: Соколов, 7 — Тайеби, 8, 33, Робиньо, 25, Феррейра, 26, Ромуло, 33.
Группа 4. Второй тур
«Тюмень» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) — 3:3
Голы: Абрамович, 6, Антошкин, 10, Лазаревич, 12 — Турсагулов, 7, Эдсон, 30, Витао, 34.
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