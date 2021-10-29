«Если уж Винер-Усманова намекает на судей...» Яна Батыршина — о серебре Д. Авериной на ЧМ

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина высказала мнение о серебре Дины Авериной в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).
Дина Аверина уступила 0,05 балла белоруске Алине Горносько. Российская сторона подала протест, но он был отклонён судьями. Ранее Дина стала победительницей в упражнениях с обручем, мячом и булавами.
«Опять лента, опять долго выставляли оценку, долго совещались. Мы даже слышали в трансляции, как Ирина Александровна Винер-Усманова не сдержалась, намекая на судей. Если Ирина Александровна так говорит, что я могу сказать…
Так долго оценки не ставят. При чистом исполнении пять минут оценку не ставят. Когда гимнастка чисто и идеально выполняет упражнение, оценка занимает меньше минуты. Я не могу понять, почему это длилось так долго», — приводит слова Батыршиной «Газета.ру».
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